حاكم الشارقة: الاعتناء بالإنسان المثقف اعتناء بتاريخ الأمة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن بناء الإنسان أهم، ويأتي قبل بناء المرافق الثقافية المختلفة حيث به تنهض الأمم والحضارات فهو من يثري المعرفة ويعمر الأرض، مبينا أن الاعتناء بالإنسان المثقف هو اعتناء بتاريخ وثقافة الأمة. جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس وفدا من شعراء جمهورية السودان في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.

ورحب سموه بالشعراء في الشارقة عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، مشيرا إلى أهمية اللقاءات والمهرجانات الثقافية التي تربط المثقفين وتعطيهم الفرصة للحوار وتبادل الخبرات.

دور

وتطرق سموه إلى دور إمارة الشارقة الريادي في المجال الثقافي والذي برز في مختلف مجالات الثقافة والفنون، منوهاً سموه بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بجمهورية السودان وتطرق إلى عدد من القصص والمواقف التاريخية التي شهدتها السودان. من جانبهم تقدم الشعراء بجزيل شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على ما يوليه من اهتمام كبير في دعم مسيرة الأدب والثقافة العربية ورعايته للعديد من الفعاليات في أرجاء الوطن التي تعنى بالشعر. وحضر اللقاء عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وراشد شرار مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي.