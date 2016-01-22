نهيان بن مبارك ومحمد بن حمدان يعزيان أسرتي المنصوري والهاملي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء والمواساة إلى سعيد خلفان عبد الرحمن بن رمضان المنصوري، وإلى أشقائه، في وفاة المغفور له بإذن الله، والدهم، وذلك في منزل الأسرة في محضر الفروانية بمدينة ليوا.كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك والشيخ محمد بن حمدان بن زايد العزاءإلى خلفان وعامر محمد خلفان الهاملي في وفاة المغفور لها بإذن الله «والدتهما»، وذلك بمنزل العائلة في مدينة زايد.

حفل

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه آرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق«هيلتونيا» أبوظبي، عدد من المسؤولين.