تصوير مشاهد حفل غنائي بقصر المانستيرلي في "فرح ليلى"

كتب : نورهان طلعت منذ 4 دقائق

داخل قصر المانستيرلي بالمنيل، أقام المخرج خالد الحجر حفلا غنائيا أحيته المطربة التونسية غالية بن علي والملقبة بسفيرة الأغنية العربية بأوروبا، وذلك من أجل تصوير عدد من المشاهد ضمن أحداث مسلسل "فرح ليلى" وشارك في تصوير المشهد فراس سعيد وليلى علوي ودعاء طعيمة وشريف باهر.

ويقول فراس سعيد إن مشاهد الغناء التي قمنا بتصويرها على مدار ليلة كاملة، عبارة عن دعوة وجهها "أدهم" الذي أجسد دوره لـ"ليلي"، مصممة حفلات الزفاف والإخراج، لحضور حفل غنائي للمطربة التونسية والملقبة بسفيرة الأغنية العربية في أوروبا والتي يجمع بينها وبين أدهم استغلال هذه الحفلة ليعبر من خلالها عن مشاعره تجاه ليلى والتي اصطحبت معها في الحفل مساعدتها وصديقتها في نفس الوقت، دعاء طعيمة وزوجها شريف باهر.

وأشار فراس سعيد إلى أن غالية بن علي قدمت خلال الحفل عدة أغنيات من أبرز أغانيها.

وقال المخرج خالد الحجر إنه قام بتصوير مشاهد هذه الحفلة في يوم الإجازة الأسبوعية لأسرة المسلسل واستمر التصوير حتى منتصف الليل.

وأشار الحجر إلى أنه انتهى حتى الآن من تصوير 70% من أحداث المسلسل وتسير معدلات التصوير بشكل جيد، حيث وضع خطة للانتهاء من تصوير المسلسل كاملا خلال النصف الأول من شهر رمضان.