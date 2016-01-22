8.3 ملايين دولار دعم إماراتي لبرامج الأمم المتحدة

ترسخ الإمارات بما تقدمه من دعم سخي لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة المتعددة نموذجاً فريداً لخدمة الأهداف الإنسانية للمنظمة وللرقي بالعمل الدبلوماسي بتلك الوكالات حيث تعهدت الإمارات بتقديم ثمانية ملايين و 324 ألف دولار دعماً لصناديق وبرامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2016 وذلك في بيانها أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تبرعات الدول ودعمها الأنشطة الإنمائية الدولية لعام 2016 الذي عقد في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وإلى جانب ذلك توفر الإمارات مساحات مكتبية مجانية ومساهمات مالية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي يوجد بها مقر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بالشرق الأوسط وهو مستودع للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وهو واحد من شبكة مستودعات عالمية قادرة على شحن مخزونات المساعدات الإنسانية لأي كارثة في المنطقة في غضون فترة زمنية قصيرة.

وفي إطار مساهماتها ومساعداتها الخاصة لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة فقد بلغ حجم المساعدات الإجمالية الإماراتية في المشاريع الصحية التي نفذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإغاثة اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق في المملكة الأردنية 7.3 ملايين درهم وأن نحو 78 في المائة من المستفيدين من الخدمات الصحية وعددهم 98 ألفاً و710 آلاف لاجئ سوري من المسجلين في مخيمي الزعتري والأزرق في عام 2014 كانوا من النساء والأطفال.

مساهمات

وتعد هذه المساهمات جزءاً من المساهمات الإجمالية المقدمة من الإمارات إلى المفوضية منذ بداية عام 2014 والتي بلغت 18 مليون درهم بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق في الأردن.

وسيتوزع إجمالي تبرعات الإمارات خلال عام 2016 ضمن الأنشطة الإنمائية الدولية على عدد من الصناديق والبرامج الإنمائية الدولية التابعة للمنظمة الدولية على النحو التالي خمسة ملايين دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بينها 500 ألف دولار تخصص لصندوق مواجهة العنف ضد المرأة في إطار قرار مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن ومليون و800 ألف دولار ستقدم للميزانية الاعتيادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ًالأونروا» إضافة إلى 520 ألف دولار لمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية «أوتشا».