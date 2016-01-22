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افتتاح محطة حافلات العين بـ 37 مليون درهم

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افتتاح محطة حافلات العين بـ 37 مليون درهم افتتاح محطة حافلات العين بـ 37 مليون درهم

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية امس افتتاح محطة حافلات العين الرئيسية .

وتفقد سموه خلال حفل الافتتاح مرافق المحطة الجديدة وآليات تشغيلها واطلع على شرح واف لقدرتها الاستيعابية ونطاق خدماتها المقدمة للجمهور.

وبلغت تكلفة إنشاء مشروع المحطة الجديدة 37 مليون درهم وروعي استيعابها لأسطول الحافلات الحالي إلى جانب وضع اعتبار لأي زيادة في حجم أسطول الحافلات في المستقبل .

وتستوعب المحطة الجديدة 62 حافلة في الساعة تتوزع بين الحافلات التي تعمل على الخطوط بين المدن وخطوط الحافلات المحلية التي تربط مدينة العين بضواحيها. كما اعتمدت الدائرة في تصميم المحطة تقنيات مستدامة ترمي للتقليل من استهلاك الطاقة وإنشاء مرافق صديقة للبيئة . كما شهد الافتتاح معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بالمنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين .

معايير الجودة

وكانت دائرة النقل قد انتهت مؤخرا من بناء المحطة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية بهدف الارتقاء بمنظومة النقل العام وتشجيع سكان وزوار مدينة العين على استخدام وسائل المواصلات العامة وحرصت الدائرة على أن يتناسق تصميم المحطة مع الطبيعة المحيطة بها بشكل يعكس الإرث الثقافي والمعماري لمدينة العين بصورة عصرية وبتقنيات حديثة، لذا صممت المحطة على شكل خيمة عربية بأنماط معمارية ذات ألوان طبيعية تمتزج مع الهندسة العامة لمنطقة واحة العين، حيث لا يتعدى ارتفاع سقف المحطة أشجار النخيل المحيطة بها .

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