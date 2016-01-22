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بالصور.. شرطة دبى تسيطر على أسد صغير هرب من منزل

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بالصور.. شرطة دبى تسيطر على أسد صغير هرب من منزل بالصور.. شرطة دبى تسيطر على أسد صغير هرب من منزل

>تمكنت شرطة دبى، من السيطرة على أسد هارب من منزل فى منطقة سكنية، ونقلته إلى حجز صحى حكومى.

وقالت مصادر فى الشرطة إن بلاغا ورد من أحد سكان منطقة البرشاء فى دبى مساء أمس الخميس، برؤية أسد متوسط الحجم، يحتمى بسور منزل، فتحركت دورية شرطية إلى الموقع، وحاصر أفرادها الأسد فى أحد الأزقة، محاولين السيطرة عليه، ولحقتها دورية دعم أخرى، وتمكنت الدوريتان من السيطرة عليه.

وتبين أن الأسد يبلغ من العمر أربعة أشهر وكان هادئا عند الإمساك به، وأرسلت بلدية دبى مختصين عملوا على تنويم الأسد وإيداعه الحجز المخصص لهذا النوع من الحيوانات.

وأجرت الشرطة تحقيقا مع الأهالى وتبين أن الاسد هرب من منزل فى المنطقة.

وقررت الشرطة استجواب مالك الأسد حول كيفية إدخاله إلى البلد ومصدر شرائه والأوراق التى تثبت ملكيته له.

يشار إلى أن اقتناء الحيوانات المفترسة أمر محظور فى الإمارات، ولا تتم الموافقة عليه الا وفق عدة شروط منها الحصول على تصريح مسبق، وتأمينها فى مكان لا يمكن أن يتسلل منه، بمنطقة غير آهلة بالسكان.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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