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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالمنيا

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالمنيا القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى وقائع سرقة الهواتف المحمولة عن طريق النشل.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بالقبض على كل من "صبرى.م" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 15 قضية و"محمود.ع"،21 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى وقائع سرقة الهواتف المحمولة عن طريق النشل وعقب وتم ضبطهما وبحوزتهما 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما أقرا بما جاء بالتحريات وأن الهواتف متحصلات السرقة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

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