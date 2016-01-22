بالصور.. ضبط 5 أفدنة أفيون وبانجو بوادى غرندل بجنوب سيناء

تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء من ضبط مزرعة على مساحة خمس أفدنة مزروعة بنبات القنب الهندى المخدر والخشخاش بمنطقة وادى غرندل بمدينة أبو زنيمة.

كانت المعلومات توفرت لدى المقدم هانى خريبة رئيس مباحث أبو زنيمة تفيد بوجود مزرعة على بعد 30 كيلو من مدينة أبو زنيمة مزروعة بنبات الخشخاش المخدر والبانجو .

وعلى الفور تم إخطار اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية.

تم عمل مأمورية استهدفت المكان المذكور برئاسة العقيد عبد الرحمن مأمون مفتش المباحث بأبو زنيمة المقدم هانى خريبة رئيس مباحث أبو زنيمة والعقيد محمد عوض رئيس فرع البحث الجنائى بالسويس بالتعاون مع قوات الأمن والتنسيق مع القوات المسلحة.

تمت مداهمة المكان وضبط مزرعة تقدر بـ5 أفدنة بها نبات الخشخاش (الأفيون) والقنب الهندى وبداخلها 100 ألف شجرة، وشبكة رى حديثة مزودة بـ2 ماتور مياه وأحواض لتخزين المياه المستخدمة فى هذه الزراعات .

تم عمل محضر برق9/41جنايات قسم أبوزنيمة لسنة 2016 وبالتنسيق مع النيابة العامة برأس سدر وأخذ العينات اللازمة من المزروعات وقررت النيابة إتلاف وإحراق باقى المزروعات .



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