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جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والاتحاد

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جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والاتحاد جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والاتحاد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي سوف تجمع بينهما يوم السبت المقبل.

ويواجه الأهلي منافسه الاتحاد في إطار الجولة 16 من الدوري المصري على ملعب الإسكندرية.

وأعلن الاتحاد المصري عن تعيين جريشة حكما للمباراة ويعاونه ضياء السكران ومحمود عزازي، مع وجود محمود البنا حكما رابعا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها جريشة بقيادة مباراة للأهلي خلال الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

فيما يأتي الاتحاد السكندري ثامنا بـ22 نقطة من 14 مباراة خاضها.

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