أهلي جدة يهاجم مرتضى منصور: لا تعرف الصبر.. ومرجعيتنا الفيفا ضد تهديداتك

هاجم عبد الله بترجي نائب رئيس أهلي جدة السعودي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خلفية تصريحات الأخير ضد الفريق السعودي بسبب محمد عبد الشافي.

وخرج مرتضى منصور ليهاجم نادي أهلي جدة السعودي قائلا: "أهلي جدة بينصب علينا. لا يريدون إرسال قسط عبد الشافي". (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج نائب رئيس أهلي جدة لأول مرة ليرد على مرتضى منصور قائلا: "تلك اتهامات لا نقبلها. ونحن نترفع الرد بنفس الأسلوب الذي اتخذه".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج (في المرمى) الذي عُرض على قناة العربية أمس الأربعاء "مرتضى منصور لا يعرف الصبر. تواصلنا عدة مرات وطلبنا مهلة لتسديد قسط الصفقة".

وأردف " بالتأكيد هو من حقه المطالبة بمستحقاته ولكننا لم نتهرب من التسديد. كل ما في الأمر طلبنا مهلة للتسديد. هذا يحدث في كل أندية العالم".

وأكمل حديثه قائلا: "هجومه وتصريحاته في وسائل الإعلام ضدنا كانت مفاجأة بالنسبة لنا. وتلك الاتهامات غير مقبولة".

تهديد

وكان مرتضى منصور قد هدد بعدم جعل عبد الشافي يعود من جديد إلى السعودية في حالة تواجد الأخير في أي وقت داخل مصر. (طالع التفاصيل)

فما رأيه بتلك التهديدات؟ يُجيب عبد الله بترجي نائب رئيس الأهلي: "هذا يعتبر تهديد. وخارج عن أنظمة الفيفا. هو رجل قانون ويعلم ذلك جيدا".

وتابع "مرتضى منصور أقحم نفسه في أمور غابت عنه وليس لها علاقة بكرة القدم. ونحن مرجعيتنا الفيفا ضد أي قرار منه".

موعد تسديد قسط عبد الشافي

وأكد نائب رئيس أهلي جدة عدم تحديد موعد حتى الآن لتسديد القسط المقدر بمليون و300 ألف دولار لصالح نادي الزمالك.

وأتم عبد الله بترجي حديثه قائلا: "إدارة النادي لم تحدد حتى الآن موعد تسديد القسط. وسنقوم بذلك عندما تسمح لنا الفرصة".

شاهد - هجوم نائب رئيس أهلي جدة على مرتضى منصور