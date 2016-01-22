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رسميا.. الشعب الإماراتي يعلن إنهاء عقد السولية بالتراضي

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رسميا.. الشعب الإماراتي يعلن إنهاء عقد السولية بالتراضي رسميا.. الشعب الإماراتي يعلن إنهاء عقد السولية بالتراضي

أعلن نادي الشعب الإماراتي عن إنهاء تعاقده مع عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي السابق بالتراضي ليصبح حرا للانتقال إلى أي فريق.

عمرو السولية تم رفع اسمه من قائمة نادي الشعب الإماراتي بعد تعاقد النادي مع محترف رابع. قبل أن يؤكد الأهلي لـFilGoal.com اقترابه من حسم ضم اللاعب خلال فترة يناير الجاري.

وكان تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية قد أكد أمس الأربعاء تفاوضه مع نادي الشعب لإنهاء عقد اللاعب بشكل ودي، وهو ما تم بشكل رسمي.

وجاء إعلان إنهاء عقد السولية بالتراضي مع نادي الشعب الإماراتي عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك).

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أكد إن الفريق يحجز مقعدا في قائمته الإفريقية لعمرو السولية.

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