كرة يد – مروان رجب يوضح: لماذا اختار ملاقاة الجزائر ' حامل اللقب ' في المباراة الأولى

لماذا اختار مروان رجب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد ملاقاة الجزائر في المباراة الأولى؟ مدرب الفراعنة يجيب.

وكان منتخب مصر قد تغلب على الجزائر بنتيجة 22-18 في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (طالع التفاصيل).

وبما إن مصر هي البلد المضيف للبطولة فيحق لها اختيار المجموعة التي سوف تلعب بها، مع الفريق الذي سوف تواجهه في مباراة الافتتاح.

عدا ذلك يسير كل شيء طبقا للقرعة التي أجريت في وقت سابق.

وتحدث مروان رجب لقناة "أون تي في" قائلا:"درست الجزائر كثيرا طوال الوقت السابق".

وأكمل"كنت أعلم إنهم في مرحلة بناء فريقا جديدا ولم يصلوا لقمة مستواهم بعد بالإضافة لعدة أسباب أخرى".

وأتم"لذلك اخترت مواجهتهم في بداية مشوار البطولة حتى أستطيع مساعدة اللاعبين على الدخول في أجواء المسابقة".

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نيجيريا يوم الجمعة في ثاني مباريات البطولة لحساب المجموعة الأولى.

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