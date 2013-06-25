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"أصل الحكاية" أوبريت غنائي جديد عن حال مصر بعد الثورة

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"أصل الحكاية" أوبريت غنائي جديد عن حال مصر بعد الثورة "أصل الحكاية" أوبريت غنائي جديد عن حال مصر بعد الثورة
آدم: الشاعر محمد مناع يكتب أوبريت غنائي جديد بعنوان "الهم العربي"

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

صرح الملحن الشاب محمد آدم، أنه يتم حاليا الإعداد لأوبريت غنائي جديد يصف حال والأحداث التي مرت بها منذ بدأت ثورة 25 يناير وحتى الآن بعنوان "أصل الحكاية".

يشارك في الأوبريت مجموعة كبيرة من المطربين هم وائل يحيى، وخالد الطيب، وهبة مختار، وسمسم شهاب، ومحمد آدم، وغدير، وسارة الراوي، وإبراهيم غريب، بالإضافة إلى مطربين آخرين يتم حاليا اختيارهم، والأوبريت كلمات الشاعر محمد مناع، وألحان محمد آدم، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج محمد لطفي.

ومن ناحية أخرى، قال آدم إن الشاعر محمد مناع بصدد كتابة أوبريت غنائي كبير يوازي فكرة الأوبريت الشهير "الضمير العربي" بعنوان "الهم العربي"، يتحدث عن الوطن العربي بشكل أعمق، وسيشهد مشاركة كبيرة من فناني الوطن العربي، وبالفعل أبدى بعض الفنانين موافقتهم على الأوبريت.

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