مصرع ربة منزل وإصابة 3 من أسرتها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب 3 آخرين من أسرتها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء إعداد الطعام داخل منزل من 4 طوابق، كائن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية بشارع المحطة ببندر ملوى.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من 4 طوابق كائن بشارع المحطة وبالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية ببندر ملوى.

وبالانتقال والفحص تبين انفجار أسطوانة البوتاجاز، وأسفر الحادث عن مصرع "فاطمة .ر" ربه منزل فيما أصيب كل من "ياسمين .ا"، 17 سنة و"عزة .س"، 31 سنة و"محمد .ا"،50 سنة، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام وجارى تحرير محضر بالواقعة.