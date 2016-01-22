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كلية التربية بالإسماعيلية تشارك فى ندوة عن التغذية السليمة وترشيد استخدام المياه

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كلية التربية بالإسماعيلية تشارك فى ندوة عن التغذية السليمة وترشيد استخدام المياه كلية التربية بالإسماعيلية تشارك فى ندوة عن التغذية السليمة وترشيد استخدام المياه
نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس فى إطار خطة العمل فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة بعنوان "التغذية السليمة وترشيد استخدام المياه" بمقر مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية.

تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بالإسماعيلية والدكتورة سها محمد سميح الصفتى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع.

وألقت المحاضرة الدكتورة سوسن عبد الغنى أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بقسم الاقتصاد المنزلى والدكتورة منى سليم الأستاذ بكلية الزراعة بالإسماعيلية.

وتأتى هذه المشاركة إيمانا بدور الجامعة فى تثقيف الشباب بالإسماعيلية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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