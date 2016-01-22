أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شاب يتخلص من حياته بسبب عدم الحصول على فرصة عمل بالمنيا

Google+ Print
شاب يتخلص من حياته بسبب عدم الحصول على فرصة عمل بالمنيا شاب يتخلص من حياته بسبب عدم الحصول على فرصة عمل بالمنيا
عثر أهالى مركز بنى مزار على جثة شاب داخل منزله، تخلص من حياته بسبب عدم قدرته على الحصول علي فرصة عمل.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا، إخطار من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمرة يدعى " احمد .ع "، 27 سنه حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه منتحرا داخل حجرته بمركز بنى مزار شمال محافظه المنيا.

وعلى الفور انتقل المستشار محمد صلاح مدير النيابة لإجراء المعاينة حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الشاب أنهى حياته منتحرا لمرورة بضاءقه ماليه وعدم حصوله على فرصه عمل.

وقد أمر مدير النيابه بتشريح الجثه وتحريات المباحث حول الواقعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365