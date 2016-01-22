شاب يتخلص من حياته بسبب عدم الحصول على فرصة عمل بالمنيا

عثر أهالى مركز بنى مزار على جثة شاب داخل منزله، تخلص من حياته بسبب عدم قدرته على الحصول علي فرصة عمل.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا، إخطار من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمرة يدعى " احمد .ع "، 27 سنه حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه منتحرا داخل حجرته بمركز بنى مزار شمال محافظه المنيا.

وعلى الفور انتقل المستشار محمد صلاح مدير النيابة لإجراء المعاينة حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الشاب أنهى حياته منتحرا لمرورة بضاءقه ماليه وعدم حصوله على فرصه عمل.

وقد أمر مدير النيابه بتشريح الجثه وتحريات المباحث حول الواقعه.