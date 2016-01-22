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حظك اليوم برج الحمل السبت 23 يناير 2016

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حظك اليوم برج الحمل السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج الحمل السبت 23 يناير 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:
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تحاول أن تعيد هيكلة أوضاعك بالعمل، وهذه خطوة جيدة بكل المقاييس، لا تدع الوقت يمر دون أن تحقيق أى إنجاز، لأن كل هذا ليس فى صالحك على الإطلاق، كما أن هناك الكثير من المتربصين بك يحاولون إيذاءك بشكل أو بآخر.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:
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على مستوى علاقتك بالحبيب فهى جيدة إلى حد كبير، وهو ما سيكون بمثابة دعم لك فى الفترة المقبلة، لا تخذله أبداً وكن دائماً إلى جواره، فهو أكثر شخص سيساعدك على تجاوز الـأزمات بدرجة كبيرة.

على الصعيد الصحى..
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حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فأنت فى الفترة المقبلة، عرضة للإصابة بمرض خطير إذا لم تنتبه إلى وضعك الصحى، وتعرف كيف يمكن أن تحل كل الأزمات التى تمر بها، حتى لا تندم فى المستقبل.
>توقعات علماء الفلك لك ..
>فترة سيئة هذه التى ستعيشها الأيام المقبلة، علاقتك بالجميع متوترة للغاية، وهذا ليس فى صالحك خصوصاً على مستوى العمل، فإذا لم تقدر على تجاوز هذه المشكلة سيكون هناك تبعات خطيرة.

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مصر 365

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