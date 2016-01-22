حظك اليوم برج الأسد السبت 23 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى...

> حاول أن تتخلص من هذه الطريقة السلبية فى التعامل مع من حولك، كن متعاونا مع الزملاء أكثر من ذلك حتى لا يترك هذا أثر على وضعك، كما أنه من الضرورى أن تراعى كل القواعد الواجب اتباعها حتى لا تخسر أكثر من ذلك. برج الأسد على الصعيد العاطفى..

> علاقتك بالحبيب مستقرة تماماً، وذلك بسبب احتوائك الدائم للأزمات، لا تدع الأمور تسير فى اتجاه خاطئ حتى لا تندم عليها فيما بعد، كن على قدر المسئولية واستغل كل الظروف لإسعاده. على الصعيد الصحى..

> اهتم بصحتك أكثر من ذلك، عليك أن تتبع نظاما صحيا جيدا، لأن ما تفعله فى الفترة الأخيرة قد يؤثر على صحتك، حاول أن تسترخى وتحصل على قسط كبير من الراحة ولا تدع الأمور تسير فى اتجاه خاطئ حتى لا تندم. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

> أوضاعك ستكون جيدة فى الفترة المقبلة، تحديداً على مستوى العمل والأسرة وكذلك الأصدقاء، أما على مستوى علاقتك بالحبيب فلا تدع الحياة تجذبك إلى الطريق الخاطئ.

شبكةعيونالإخبارية

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