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حظك اليوم برج الجدى السبت 23 يناير 2016

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حظك اليوم برج الجدى السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج الجدى السبت 23 يناير 2016

الجدى على الصعيد المهنى:
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تحتاج إلى معاونة أحد المقربين فى إنجاز مهمة خاصة بعملك، ابحث أكثر عن الجزء المفقود فى أفكارك ويمنعها من التنفيذ.

على الصعيد العاطفى:
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تعامل مع شريك حياتك بشكل أكثر رومانسية، أنت تعبر عن مشاعرك بأفعال، لكن توجد مواقف تحتاج إلى الحديث فحاول أن تحقق المعادلة.

برج الجدى على الصعيد الصحى:
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تتابع الكثير من المباريات لكنك لا تمارس الرياضة، احرص على قضاء أوقات فى ممارسة الرياضة كى تجدد طاقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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أنت على موعد مع الوصول للتفكير الصحيح، تحتاج فقط إلى التركيز فى إيجاد الحلقات المفقودة فى أفكارك كى تدخل حيز التنفيذ، تعامل مع شريك حياتك بشكل أكثر رومانسية، فربما تضطرك بعض المواقف للوقوع فى موضع التقصير معه بسبب قلة كلامك الرومانسى، ركز أكثر فى هوياتك ومارس رياضتك المفضلة كى تجدد طاقتك.

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مصر 365

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