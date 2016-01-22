حظك اليوم برج العذراء السبت 23 يناير 2016

من المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم لا يسيرون فى طريق إلا ولهم مصلحة فى آخره، مما يجعل علاقاتهم مع أصدقاء العمل متوترة للغاية حاول أن تكون شخصا متعاونا مع أصدقاء العمل.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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تحاول أن تتقرب إلى الشريك بكل الطرق ولكن أخطاءك غير محتملة ولن تمحو محاولاتك ما فعلت سريعا حاول أن تقدم المزيد من الاهتمام به حتى تزيل العقبات بينكم.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
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حاول أن تهتم بصحتك فى الفترة القادمة فأنت دائم الإهمال ومحترف عدم الاستماع إلى آراء الأطباء تجنب الأجواء الباردة فى الفترات القادمة.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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تتوقع لك الأبراج أن تتغير الأحوال لتكون الحياة أفضل انتظر أحداثا جديدة تدخل على حياتك منها إنسان جديد يدخل إلى أسرتك الصغيرة ويعمل على إضفاء لمسات جديدة فى حياتك الأسرية.
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شبكةعيونالإخبارية
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