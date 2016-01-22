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حظك اليوم برج العذراء السبت 23 يناير 2016

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حظك اليوم برج العذراء السبت 23 يناير 2016 حظك اليوم برج العذراء السبت 23 يناير 2016

على الصعيد المهنى:
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من المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم لا يسيرون فى طريق إلا ولهم مصلحة فى آخره، مما يجعل علاقاتهم مع أصدقاء العمل متوترة للغاية حاول أن تكون شخصا متعاونا مع أصدقاء العمل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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تحاول أن تتقرب إلى الشريك بكل الطرق ولكن أخطاءك غير محتملة ولن تمحو محاولاتك ما فعلت سريعا حاول أن تقدم المزيد من الاهتمام به حتى تزيل العقبات بينكم.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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حاول أن تهتم بصحتك فى الفترة القادمة فأنت دائم الإهمال ومحترف عدم الاستماع إلى آراء الأطباء تجنب الأجواء الباردة فى الفترات القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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تتوقع لك الأبراج أن تتغير الأحوال لتكون الحياة أفضل انتظر أحداثا جديدة تدخل على حياتك منها إنسان جديد يدخل إلى أسرتك الصغيرة ويعمل على إضفاء لمسات جديدة فى حياتك الأسرية.

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مصر 365

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