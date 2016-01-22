حظك اليوم برج العذراء السبت 23 يناير 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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من المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم لا يسيرون فى طريق إلا ولهم مصلحة فى آخره، مما يجعل علاقاتهم مع أصدقاء العمل متوترة للغاية حاول أن تكون شخصا متعاونا مع أصدقاء العمل.تحاول أن تتقرب إلى الشريك بكل الطرق ولكن أخطاءك غير محتملة ولن تمحو محاولاتك ما فعلت سريعا حاول أن تقدم المزيد من الاهتمام به حتى تزيل العقبات بينكم.حاول أن تهتم بصحتك فى الفترة القادمة فأنت دائم الإهمال ومحترف عدم الاستماع إلى آراء الأطباء تجنب الأجواء الباردة فى الفترات القادمة.تتوقع لك الأبراج أن تتغير الأحوال لتكون الحياة أفضل انتظر أحداثا جديدة تدخل على حياتك منها إنسان جديد يدخل إلى أسرتك الصغيرة ويعمل على إضفاء لمسات جديدة فى حياتك الأسرية.