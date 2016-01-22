صور| منشورات تدعو للتظاهر في ذكرى ثورة يناير بالمنصورة

قام مجهولون بالمنصورة بتوزيع منشورات في مداخل العمارات وعلى زجاج السيارت تدعو للنزول في ذكرى ثورة يناير للمطالبة باسقاط النظام.

حملت المنشورات عبارات: “لا للفساد، لا للاحتكار، لا للتعذيب” بالإضافة إلى عبارة لن يحكمنا العسكر، يأتي هذا وسط حالة من الغضب العام والاستياء تسيطر على أهالي مدينة المنصورة نتيجة العمليات الإرهابية الأخيرة.

وأكد عدد من أهالي مدينة المنصورة على أنهم لن يسمحوا بأي تظاهرات في المنصورة في 25 يناير ومابعدها قائلين ‘‘نحن نريد بناء الدولة ونقف بكل قوة خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا’’.