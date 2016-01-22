أول صور من داخل شقة "الهرم" بعد تفجيرها

ينشر "اليوم السابع" أول صور من داخل الشقة التى تعرضت للانفجار، وتسببت فى استشهاد 3 ضباط، و6، وإصابة 15 آخرين، بعد مداهمتها من قِبَل قوات الأمن لاستهداف خلية إرهابية استخدم أفرادها الشقة كورشة لتصنيع المتفجرات.

وأفادت المعاينة الأولية تدمير ثلاث شقق نتيجة الانفجار، وإحداث فجوة بعمق 4 أمتار نتيجة المادة المتفجرة المستخدمة فى الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، فد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم، لإجراء عمليات التمشيط.

- مصدر أمنى: القبض على أحد المتورطين فى واقعة انفجار الهرم

- بالفيديو.. لحظة نقل جثمان ضابط شهيد بموقع إنفجار الهرم

- ننفرد بأسماء المتوفين والمصابين فى حادث انفجار الهرم

- رئيس حى الهرم: مهندسو الحى يفحصون العقار محل الانفجار بشارع اللبينى

- بالفيديو..الشرطة تنجح فى ردع خلية إرهابية للإخوان بالهرم..استشهاد 3ضباط ومواطن بمداهمة شقة لتصنيع المتفجرات..جثتان مجهولتان يشتبه أنهما إرهابيان..رئيس الأمن العام يتفقد الحادث..وفرض كردون أمنى

- ارتفاع عدد المتوفين إلى 5 أشخاص و إصابة 16 آخرين فى انفجار الهرم

- التحريات الأولية: تحطم طابق سكنى بالكامل وسيارتى شرطة فى انفجار الهرم

- مصدر أمنى: استشهاد ضابط شرطة ومقتل إرهابيين فى انفجار الهرم

- النيابة تنتقل لمعاينة موقع انفجار شارع الهرم

- ارتفاع عدد المتوفين إلى 5 أشخاص و إصابة 16 آخرين فى انفجار الهرم

- رئيس الأمن العام يتفقد حادث الهرم ويستمع لأقوال شهود العيان

- مصدر أمنى: نشر كمائن ثابتة ومتحركة لضبط المتورطين فى انفجار الهرم

- أول فيديو لآثار انفجار "المريوطية" بالهرم

- انتقال مدير أمن الجيزة لتفقد موقع انفجار عبوة ناسفة بالهرم

- نائب محافظ الجيزة: عبوات ناسفة بورشة لتصنيع المتفجرات وراء انفجار الهرم

- فرض كردون أمنى فى محيط "انفجار الهرم"

- رئيس الأمن العام يتفقد حادث الهرم ويستمع لأقوال شهود العيان

- مصدر أمنى: نشر كمائن ثابتة ومتحركة لضبط المتورطين فى انفجار الهرم

- مستشفى الهرم: 13 مصابا ولم نستقبل وفيات بحادث انفجار الهرم

- الألمانية: انفجار الهرم وقع خلال مداهمة وكر لإرهابيين

- انفجار بشارع الهرم وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين