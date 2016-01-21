سام مرسي يتلقى رسالة من مدرب تشيسترفيلد

وجه داني ويلسون المدير الفني لفريق تشيسترفيلد الإنجليزي النصح للاعب خط وسط فريقه المصري الأصل صاحب الجنسية الإنجليزية سام مرسي.

مرسي ينتهي تعاقده مع تشيسترفيلد بنهاية الموسم الجاري، ويحظى اللاعب باهتمام من العديد من الأندية سواء من دوري الدرجة الأولى التي يشارك بها، أو من الشامبيونشيب.

وقال ويلسون في تصريحات نقلها موقع " ذا ستار " الإنجليزي : " إذا انتظر سام للصيف فسيكون لديه العديد من الخيارات، فهو سيكون لاعب حر في ذلك التوقيت ".

وأشاد ويلسون بسام كلاعب مؤثر في الفريق، مؤكداً على صعوبة إيجاد البديل المناسب في حالة رحيله عن الفريق.

وأضاف : " إذا رحل الآن، سيتحتم علينا تدعيم صفوف الفريق بصفقة كبيرة، وهو أمر صعب للغاية في هذا التوقيت ".

وكان Filgoal.com قد أكد من قبل وجود اهتمام من العديد من الأندية الإنجليزية بضم اللاعب صاحب الـ 24 عاماً خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.