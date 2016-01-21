رسميا.. الشعب الإماراتي يعلن إنهاء عقد السولية بالتراضي

نجح منتخب مصر في تحقيق فوزا هاما في بداية مشواره في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد وذلك على حساب حامل اللقب في المباراة التي شهدت تألق كبير لحارس مرمى الفراعنة كريم هنداوي "كاتونجا".

وكان منتخب مصر قد تغلب على الجزائر بنتيجة 22-18 في المباراة التي جمعت بينهما في أولى مباريات كأس أمم إفريقيا لحساب المجموعة الأولى (طالع التفاصيل).

وتقام بطولة إفريقيا في مصر في الفترة ما بين الـ21 وحتى الـ30 من شهر يناير الجاري، ويتأهل المتوج بها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

فيما يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للمشاركة في كأس العالم الذي يقام بفرنسا العام المقبل.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح من المباراة التي انتصر بها الفراعنة.

تألق كاتونجا

توج كاتونجا بلقب رجل المباراة وبلا شك هو كذلك بفضل تصدياته الحاسمة التي مهدت الانتصار للمنتخب المصري في نهاية اللقاء (شاهد ملخص تصدياته).

فخلال الشوط الأول بالتحديد قام بقرابة ست تصديات حاسمة في وقت كان الفارق في النتيجة هو هدفا واحدا فقط لصالح المنتخب المصري.

تلك التصديات جعلت الفراعنة ينهون الشوط الأول بنتيجة 11-7، ومع تصدياته في الشوط الثاني جعل مصر تحقق فوزا هاما في بداية مشوار حلم التأهل للأوليمبياد.

أحمد الأحمر

سجل أحمد الأحمر ثلاثة أهداف خلال مشاركته في المباراة وهو ثاني أعلى معدل للاعبي المنتخب المصري بعد محمد بسيوني صاحب الخمسة أهداف.

لم يظهر الأحمر بالتألق المعروف عنه لكن مع الدخول أكثر في أجواء البطولة بالتأكيد سيعود للأفضل.

أفضل شيء قام به الأحمر هو عند مشاركته في الشوط الثاني لأول مرة قبل نهايته بأربع دقائق في الوقت الذي كان يعاني فيه المنتخب المصري من ضغط جزائري.

نجح هو في زيادة الفاعلية الهجومية للفراعنة وإزالة الضغط من عليهم.

فاست بريك

خلال الشوط الثاني وحينما كان منتخب الجزائر يضغط بكل قوة لتقليل الفارق في النتيجة الذي وصل أحيانا إلى سبعة أهداف، عانت مصر من الـ"فاست بريك" أو المرتدات السريعة.

فحدث أكثر من مرة أن سجل منتخب مصر هدفا وبعد عدة ثواني فقط تكون الجزائر ردت بهدف مماثل.

ذلك الأمر قلل الفارق في النتيجة في النهاية إلى أربعة أهداف وزاد الضغوط على الفريق المصري.

كأس العالم

منذ المشاركة في كأس العالم العام الماضي في قطر والمنتخب المصري يعاني من عيب واضح وهو انخفاض الأداء في الشوط الثاني وبالتحديد في آخر 10 دقائق.

فمنتخب مصر أنهى الشوط الأول أمام الجزائر بنتيجة 11-7، والمباراة انتهت بنتيجة 22-18.

هذا يعني أن الجزائر سجلت خلال الشوط الثاني وحده 11 هدفا وسجل منتخب مصر 11 هدفا أيضا مثل الشوط الأول، ما يوضح انخفاض الأداء في المستوى الدفاعي.

هذا الأمر دفع مروان رجب المدير الفني للفريق طلب وقت مستقطع وطالب لاعبيه بالحفاظ على الكرة لمدة دقيقتين حتى يمر الوقت ويصبح على الصعب من الجزائر تعديل النتيجة.

الأمر بالتأكيد يحتاج لتعديل قبل المباريات الهامة المقبلة.

حضور الجمهور

أخيرا حضور الجمهور كان له أثر كبير في بث الحماس لدى لاعبي المنتخب المصري والمساهمة معهم في تحقيق فوزا هاما في بداية المشوار.

تواجد الجمهور بالتأكيد سيكون له تأثير كبير على مستوى الفراعنة خلال المباريات المقبلة.