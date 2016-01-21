أرقام في الجول – 5 علامات لأول مرة مع الزمالك بإسقاط المصري

عبر الزمالك المصري البورسعيدي في مواجهة الفريقين بهدف رائع سجله مصطفى فتحي، ومعه حقق خمسة علامات يستعرضها FilGoal.com.

وارتقى الزمالك لصدارة الدوري برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف وفي جعبته 29 نقطة.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام مميزة حققها الزمالك.

- ميدو

لأول مرة يحقق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك الفوز في أربعة مباريات متتالية بشباك نظيفة.

هذا لم يفعله في ولايته الأولى مع الزمالك أو مهمة تدريب الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري.

وفاز ميدو مع الزمالك على الداخلية 2-0 ثم إنبي والشرطة والمصري بهدف نظيف في كل مباراة.

- باسم مرسي

صنع باسم مرسي هدف الزمالك برأسية رائعة إلى مصطفى فتحي، وهذه ثاني مباراة يصنع فيها هداف الفريق الأبيض الموسم الماضي هدفا خلال ولاية ميدو.

طوال الموسم لم يصنع أول يسجل باسم مرسي مع الزمالك، لكنه صنع هدفين خلال ولاية ميدو.. الأول لأيمن حفني في شباك الداخلية والثاني أمام المصري.

- مصطفى فتحي

اعتلى مصطفى فتحي قائمة "أفضل بدلاء" أو Super subs في الدوري المصري بعد هدفه في شباك المصري.

فتحي شارك كبديل في 12 مباراة وبدأ أساسيا مباراة واحدة.. سجل اللاعب الشاب صاحب الـ20 عاما أربعة أهداف.

ويتساوى فتحي مع أحمد جمعة لاعب المصري الذي سجل أربعة أهداف أيضا عندما شارك كبديل، لكن لاعب الزمالك يتفوق بأنه صنع هدفا وكان في مباراة المقاولون العرب.

- محمد إبراهيم

شارك محمد إبراهيم لأول مرة تحت قيادة ميدو وأسهم في الهدف برأسية بعد تمريرة محمود كهربا في العمق.

- هزيمة واحدة

بات الزمالك هو أقل الفرق هزائم في الدوري المصري هذا الموسم 2015-2016 بخسارة واحدة بعد الفوز على المصري الذي تلقى هزيمته الثانية على يد الفريق الأبيض.

وتأتي فرق الأهلي والداخلية ومصر للمقاصة وسموحة مع المصري هي الفرق التي سقطت مرتين هذا الموسم.

كما أن الزمالك يملك أقوى دفاع في الدوري بثمانية أهداف وهو الفريق الوحيد الذي اهتزت شباكه بأقل من 10 أهداف هذا الموسم.

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