مدرب منتخب الجزائر لليد: قدمنا مباراة جيدة أمام مصر.. وهدفنا التأهل لكأس العالم بفرنسا

قال صالح بوشكير المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة اليد، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام نظيره المصري رغم الخسارة، مشيرا إلى أن هدف منتخب الجزائر من البطولة الإفريقية هو التأهل لكأس العالم المقرر إقامتها في فرنسا.

وفاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الجزائري بنتيجة 22 – 18 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات البطولة الإفريقية رقم 22 ، والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي حتى يوم 31 يناير الجاري.

> وأضاف بوشكير – خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة – أن المنتخب الجزائري واجه فريق كبير وهو منتخب مصر حيث يمتلك لاعبين مميزين، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة سهلة.

وتابع مدرب منتخب الجزائر، ” فريقي يفتقد لخدمات 10 لاعبين ممن فازوا ببطولة افريقيا الماضية، سنحاول تحسين الاداء في المباريات القادمةن لتحقيق الفوز، وفرصة التأهل للدور التالي مازالت قوية، من أجل التأهل لكأس العالم”.

يذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الإفريقية سيتأهلون مباشرة إلى بطولة كأس العالم القادمة المقرر إقامتها في فرنسا، فيما يتأهل بطل البطولة فقط إلى أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ا ش ا