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أمن أسيوط يكثف جهوده للقبض على موظف بريد اختلس 3ملايين جنيه‎

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أمن أسيوط يكثف جهوده للقبض على موظف بريد اختلس 3ملايين جنيه‎ أمن أسيوط يكثف جهوده للقبض على موظف بريد اختلس 3ملايين جنيه‎

اختلاس 3 مليون جنيه – أرشيفية

 

تكثف الأجهزة الأمنية في أسيوط، من جهودها للقبض على وكيل مكتب بريد تكرير البترول، بعد اختلاسه 3 ملايين و800 ألف جنيه خاصة بالعملاء، عن طريق تزوير توقيع العملاء على إيصالات السحب دون وجه حق وهرب بصحبة شقيق زوجته لشمال سيناء.

وتلقي مدير أمن أسيوط،اللواء عبدالباسط دنقل، إخطارًا بورود معلومات لإدارة شرطة البريد تفيد تلاعب “طاهر.م .أ” 30 سنة، وكيل مكتب بريد تكرير البترول ومقيم منقباد  أسيوط، بالاستيلاء على مبلغ مالي 3827710 جنيهات “ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وعشرة جنيهات” من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب على فترات. وكشفت التحريات تزويره توقيع العملاء على إيصالات السحب دون وجه حق.

وأفاد البيان أنه تمت مخاطبة منطقة بريد أسيوط لاستدعاء المذكور لمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأفادت بأن المذكور منقطع عن العمل منذ أكثر من شهر، وتوصلت التحريات إلى قيام الموظف المذكور بشراء سيارة نقل ثقيل ماركة مرسيدس وتجهيزها بالمقطورة بمبلغ  ”مليون ومائتي وخمسين ألف جنيه” بجزء من المبلغ المالي المختلس وشراء أجهزة كهربائية وأثاث لمسكنه بجزء آخر من المبلغ غير محدد.
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