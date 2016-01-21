صور| لقاء محافظ أسوان مع رئيس القنوات الإقليمية‎

قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، باستعراض أوجه التعاون بين المحافظة والإعلام المصري والمحلي وسبل تطوير الرسالة الإعلامية لخدمة المواطن البسيط والمساهمة في التسويق الجيد للمقومات السياحية والإقتصادية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بالدكتور هاني جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية، بحضور طارق عبد الحميد نائب رئيس القطاع وعلي المريخي رئيس قناة طيبة وعلي عبد الماجد رئيس تحرير برنامج شارع الجنوب ومحمد حسن مدير عام الإعلام بالمحافظة، حيث أكد مجدي حجازي على أهمية دور الإعلام الكاشف للحقائق والذي يعمل على دفع جهود التنمية والبناء، وأيضًا الذي يهدف للإرتقاء بالسلوكيات العامة والقيم الإيجابية لدى المواطنين، مع السعي بجدية لنشر الوعي حول القضايا العامة والجماهيرية التي تهم الرأي العام بشكل يساهم في إعلاء الصالح العام ويحقق السلم الاجتماعي والاستقرار للمجتمع المحلي ، موضحًا بأن الشفافية والمصارحة هي أساس التعامل بين المحافظة وكافة وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الأمور والموضوعات المتعلقة بالشارع الأسواني أولًا بأول بعيدًا عن التهويل أو التهوين أو التصريحات البراقة.

وأشار هاني جعفر إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون مع محافظة أسوان وقناة طيبة للعمل على فتح قنوات للاتصال وإيجاد وسائل جديدة للترويج الإستثماري والتنموي بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية من خلال تبنى تنظيم مؤتمرات إستثمارية تتيح عرض جميع فرص الاستثمار المتوفرة بالمحافظة مع تغطيتها إعلاميًا بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن أسوان تعتبر من المحافظات الواعدة استثماريًا وسياحيًا لما تمتلكه من عوامل جذب ومقومات متعددة بالإضافة إلى أنها المدخل الرئيسي للأسواق الإفريقية بعد افتتاح منفذ قسطل البري على الحدود المصرية السودانية، بجانب وجود ميناء السد العالي الدولي.