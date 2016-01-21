للوقاية من فقر الدم.. تناول الخضراوات الورقية وفيتامين "ج"

الخضراوات الورقية تقى من فقر الدم

فقر الدم أحد الأمراض التى يتعرض لها البعض نتيجة للعديد من العوامل، على رأسها الاختيار الخاطئ لأنواع الطعام الصحية، أو كنتيجة لمشاكل بالجهاز الهضمى تتسبب فى ضعف كفاءة التمثيل الغذائى.>ولتجنب التعرض لفقر الدم، ينصح أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، بالحرص على تناول أنواع معينة من الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، والذى يعد من أهم العناصر التى يتسبب نقصه فى الإصابة بفقر الدم.

من أهم أنواع الطعام الغنية بعنصر الحديد الخضراوات الورقية شديدة الخضرة، كالسبانخ والجرجير والبقدونس والشبت.

فيتامين سى يسهل امتصاص الحديد ويعالج فقر الدم

>على الرغم من أهمية عنصر الحديد فى علاج حالات فقر الدم، إلا أن هذا المركب تحديدا تتميز عملية امتصاصة بالتعقيد إلى حد ما، فتبعا لرأى خالد يوسف عنصر الحديد من العناصر الثقيلة، والتى أحيانا يواجه الجهاز الهضمى صعوبة فى امتصاصة والاستفادة منه بالقدر المطلوب.

للعمل على سهولة امتصاص الحديد ينصح خالد بالحرص على تناول أنواع الطعام الغنية بفيتامين "ج"، فهو يعمل على تسهيل عملية هضم وامتصاص الحديد، كما يساعد على الاستفادة منه بشكل كامل، وتعد الفواكة الحمضية كالبرتقال واليوسفى، وأيضا الجوافة والفراولة من أكثر أنواع الطعام الغنية بفيتامين "سى".