ضغط الدم يضعف قدرتك الجنسية وأحيانا يصيبك ببعض الأمراض الجلدية

علاقة ضغط الدم بالأمراض الجلدية

ارتفاع ضغط الدم مرض كان يصيب فى الماضى من هم فوق الأربعين عاما، لكنه زحف فى السنوات الأخيرة إلى مرحلة الشباب، وبات طبيعيا أن يصيب شابا عشرينيا مثلا، ورغم أن ارتفاع ضغط الدم ليس مرضا خطيرا إلا أن أعراض الإصابة به خطيرة.>وعن العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة ببعض الأمراض الجلدية، يقول الدكتور أكمل سعد حسن استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن هناك بعض الأمراض الجلدية التى تتأثر بضغط الدم، بصورة غير مباشرة منها الصدفية وهو مرض جلدى مزمن يحدث نتيجة خلل فى الجهاز المناعى، وينتج عنه التهاب فى طبقات الجلد يظهر على هيئة بقع حمراء مغطاة بقشور بيضاء.

والسبب فى ارتباط الصدفية بصورة غير مباشرة بمرض الضغط يعلله أكمل بالقول: بعض علاجات مرض ارتفاع ضغط الدم، خاصة تلك التى تحوى مادة "البيتا بلوكر" تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة أعراض مرض الصدفية.

ضغط الدم والقدرة الجنسية

ومن جانبه يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله، أن ضغط الدم المرتفع يؤثر على مدة انتصاب العضو الذكرى، ويتسبب فى سرعة القذف لدى الرجال والسبب يرجع أيضا لمادة "البيتا بلوكر" التى تحتويها بعض أنواع مخفضات ضغط الدم، ويفضل استبدالها بالأنواع الأخرى التى تعتمد فى تركيبها على مواد مختلفة.