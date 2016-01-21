أخبار اليمن اليوم .. مقتل 11 من الحوثيين ومليشيا صالح بتعز بنيران قوات التحالف العربى

ركزت أخبار اليمن اليوم، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم ، أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، مقتل 11 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى غارات لطيران التحالف العربى ومواجهات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الحوثيين، مسنودين بقوات صالح، والمقاومة الشعبية غرب تعز، أسفرت عن إصابة خمسة من مقاتلى المقاومة الشعبية.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية فى تعز، إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 16 أخرون جراء قصف الحوثيين وقوات صالح لمناطق سكنية فى مدينة تعز بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون. يأتى هذا بالتزامن مع زيارة قام بها وفد من الأمم المتحدة اليوم الخميس للاطلاع على الوضع الإنسانى فى تعز.

ومن أخبار اليمن اليوم ، قتل 16 شخصا وأصيب 12 آخرون فى حريق اندلع فى خزانات الوقود بمنشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر .

وأوضح مصدر مسؤول فى منشأة رأس عيسى - لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية - أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة وأن حصيلة القتلى والجرحى مرشحة للزيادة، وتبذل قوات الدفاع المدنى جهودا كبيرة لإخماد الحريق الذى طال قاطرات نقل الوقود القريبة منه.

وحمل المصدر ميليشيات الحوثى وصالح الانقلابية مسئولية تأمين وحماية الميناء النفطى الذى كانت قد استولت عليه قبل العام، وهذه المنشأة تقع فى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وهى عبارة عن خزان عائم لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام الذى يصل إليه من مأرب عبر خط أنابيب يبلغ طوله 439 كيلومترا وسعته التخزينية 3 ملايين برميل، وتقوم شركة صافر اليمنية بتشغيله ويبلغ أدنى معدل ضخ 15 ألف برميل فى الساعة وأقصى معدل ضخ من 55 الى 60 ألف برميل فى الساعة.