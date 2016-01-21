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القوى الوطنية لطرابلس الكبرى تعلن دعمها لحكومة الوفاق الليبية

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القوى الوطنية لطرابلس الكبرى تعلن دعمها لحكومة الوفاق الليبية القوى الوطنية لطرابلس الكبرى تعلن دعمها لحكومة الوفاق الليبية

>أعلنت 260 شخصية من مدينة طرابلس، فى بيان حمل توقيع (القوى الوطنية لطرابلس الكبرى) ، دعمهم لحكومة الوفاق الوطنى، واعتبروها الوسيلة المتاحة التى يمكنها إخراج ليبيا من مرحلتها الراهنة.

وحدد البيان ، الذى نقلته (بوابة الوسط) اليوم الخميس، خمسة مطالب أساسية لحكومة الوفاق الوطنى ، تتعلق بنزع السلاح وحل التشكيلات المسلحة فى طرابلس الكبرى وجميع المدن الليبية، واستيعاب أعضائها وتأهيلهم لدمجهم فى المؤسسات المناسبة وتخفيف معاناة المواطنين وإعمار المدن وإصلاح قانون الانتخابات ودعم المجالس البلدية.

ودعا البيان «الوطنيين المخلصين» إلى الوقوف فى وجه منطق الغلبة وثقافة الغنيمة وفكر التعصب القبلى والجهوى والعرقى المقيت، بحيث يكون المقصد الإخلاص لله والوطن والأجيال القادمة.
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