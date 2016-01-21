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الكنيسة تؤكد عدم وجود حسابات لها على الإنترنت سوى صفحة المتحدث الرسمي لها

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الكنيسة تؤكد عدم وجود حسابات لها على الإنترنت سوى صفحة المتحدث الرسمي لها الكنيسة تؤكد عدم وجود حسابات لها على الإنترنت سوى صفحة المتحدث الرسمي لها

 

الكنيسة الأرثوذكسية – أرشيفية

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانًا أكدت فيه عدم وجود صفحات لها على الإنترنت.

وقالت فى بيان لها اليوم: ‘‘تلاحظ في الآونة الأخيرة وجود عدة صفحات تحمل اسم قداسة البابا تواضروس الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا Facebook، وتؤكد الكنيسة القبطية الارثوذكسية أنه ليس لقداسة البابا أية حسابات أو صفحات على الإنترنت.

وأضافت: أن المصدر الوحيد المعبر عن رأي قداسته وموقفه من القضايا والأحداث الكنسية والوطنية والدولية، وكذلك مايخص قداسته من أخبار هو مايعلنه من خلال صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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