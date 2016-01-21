محافظ بني سويف يكرم 44 من أسر شهداء الشرطة‎

شهد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، واللواء محمود العشيري مدير أمن بني سويف، حفل تكريم 44 من أسر شهداء الشرطة “ضباط وأفراد ومجندين” بنادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والعميد أحمد عيطة رئيس المدينة والعميد محمد إبراهيم المستشار العسكري والمقدم تامر شاكر قائد قوات التأمين، تقديرًا لما قدمه جهاز الشرطة من تضحيات من أجل الوطن، وذلك تحت رعاية اللواء وزير الداخلية في إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة.

بدأ الحفل بدقيقة حداد تحيةً لأرواح الشهداء، حيث أعرب مدير الأمن عن فخره بالتضحيات التي قدمها شهداء الشرطة، مؤكدًا على أن رجال الشرطة سيظلون على عهدهم دائمًا محافظون على ثقة الشعب، يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن الدولة لايمكن أن تنسي شهدائها من الشرطة والقوات المسلحة.

أكد المحافظ على أن ما قدمه أبناء الشرطة من بطولات تعبر عن إيمانهم العميق بدورهم في الحفاظ على منظومة الأمن، وسيظل عطاؤهم مثلا رائعًا يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بدورهم، مشددًا على أهمية الأمن والأمان، فبدونهما لن يكون هناك حياة أوتقدم أو استقرار.

وقال الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف أن الشهادة درجة عظيمة يمنحها الله لمن يستحق، وان الشهيد له منزلة ومكانة عظيمة في الدنيا والآخرة، حيث يتولى المولى قبض روحه بنفسه ويغفر له مع أول دفقة من دمه ويشفع في أهله ليدخلهم الجنة، ويؤمن الفزع الأكبر

هذا وقد استمع المحافظ إلى طلبات البعض من أسر الشهداء، ووجه بسرعة دراستها والبت فيها.