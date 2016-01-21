انتهت كرة يد – مصر 22-18 الجزائر.. انتصار مثير للفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر والجزائر التي تقام في إطار الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا لكرة اليد في الفترة ما بين 21 وحتى الـ30 من شهر يناير الجاري.

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ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من الكاميرون، المغرب، الجزائر، الجابون، ونيجيريا.

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نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 22-18.

فلفل يشترك بدلا من هنداوي مجددا ويتصدى لرمية جزائية مرة أخرى.

رمية جزائية لمنتخب الجزائر.

إيقاف دقيقتين لمصطفى خليل ومنتخب مصر يلعب منقوصا من لاعبين.

دقيقتين إيقاف لأحمد الأحمر.

دقيقتين إيقاف للاعب الجزائر عقب إعاقته لمحمد هاشم.

مرور 25 دقيقة والنتيجة تقدم مصر 21-17.

للمرة الثانية مصر تسجل هدفا والجزائر ترد بشكل سريع للغاية والنتيجة تقدم الفراعنة 21-16.

مرور 20 دقيقة ومصر تتقدم 19-13.

الجزائر تقلص الفارق والنتيجة 18-13 لصالح مصر.

كاتونجا يتصدى مجددا من هدف محقق من الجزائر.

مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني والنتيجة 18-12 لصالح مصر.

محمود خليل "فلفل" الحارس الثاني لمنتخب مصر يشارك ويتصدى لرمية جزائية من الجزائر.

مرور 10 دقائق من الشوط الثاني مصر16-10 الجزائر.

كاتونجا يتصدى لفرصة هدف من الجزائر ترتد بهدف لصالح مصر والنتيجة 15-9 للفراعنة.

مرور 5 دقائق من الشوط الثانيب والنتيجة 13-9 لصالح مصر.

إسلام حسن يحصل على إيقاف دقيقتين.

إيقاف دقيقتين للاعب منتخب الجزائر.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 11-7.

محمد ممدوح هاشم يسجل الهدف الـ11 لمصر والنتيجة 11-7 للفراعنة.

محمد بسيوني يحصل على إيقاف دقيقتين.

مرور 25 دقيقة مصر تتقدم 10-6.

محمد بسيوني يسجل الهدف العاشر لمصر من رمية جزائية.

علي الزين يسجل هدفا من تسديدة صاروخية والنتيجة 9-6 لصالح مصر.

منتخب مصر يوسع الفارق لأول مرة لفارق هدفين 8-6.

مرور 20 دقيقة ومصر تتقدم 7-6.

الجزائر تدرك التعادل 5-5.

كاتونجا يواصل التألق ويتصدى لهدفين من منتخب الجزائر.

مرور 15 نتيجة والتعادل 4-4.

إسلام حسن يهدر تسجيل هدفا من رمية جزائية.

إيقاف دقيقتين للاعب الجزائر أيوب عابدي بعد إعاتقه لأحمد الأحمر.

مرور 10 دقائق ومنتخب مصر يتقدم بالنتيجة 4-3.

أحمد الأحمر يهدر تسجيل هدفا من رمية جزائية بعد تسجيله لهدفين سابقين، والنتيجة تقدم مصر 3-2.

مرور 5 دقائق والمنتخب المصري يقلب النتيجة لـ2-1، وتألق من كاتونجا.

انطلاق المباراة.