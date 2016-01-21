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المنتخب يبرر ضم عمرو جمال رغم غيابه عن التسجيل

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المنتخب يبرر ضم عمرو جمال رغم غيابه عن التسجيل المنتخب يبرر ضم عمرو جمال رغم غيابه عن التسجيل

أ ش أ - قرر لويس سواريز مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب أوروجواي، الاستمرار مع فريقه خلال الموسم المقبل، وذلك رغم وجود اهتمام كبير به من قبل ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن لويس سواريز أبلغ إدارة ناديه برغبته في الاستمرار في الموسم المقبل، موضحة أن اللاعب كان يريد اللعب في دوري الأبطال وهو الأمر الذي تحقق باحتلال ليفربول المركز الثاني.

يذكر أن لويس سواريز فاز بجائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي بشكل مشترك مع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بتسجيلهما 31 هدفا.

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