كرة يد – مصر تضرب الجزائر ' حامل اللقب ' في بداية حلم الأولمبياد والمونديال

انطلق قطار مصر في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر 22-18 يوم الخميس وسط حضور جماهيري ضخم.

وسيطر رجال مروان رجب المدير الفني لمنتخب مصر على الجزائر حامل لقب النسخة الماضية منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكأس العالم، بينما الفائز باللقب سيشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مباشرة.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول بالفوز 11-7 واستمر تقدم الفراعنة في الشوط الثاني حتى انتهى بنتيجة 22-18.

وتألق حارس المرمى كريم هنداوي الذي تصدى لأكثر من 13 فرصة محققة، وأيضا بديله محمود خليل "فلفل" الذي نجح في صد رميتين جزائيتين. (شاهد ملخص تصديات كاتونجا)

وسجل أهداف مصر الـ22 أحمد الأحمر ومحمد سند وعلي زين وممدوح هاشم كل منهم ثلاثة أهداف، ومحمد بسيوني خمسة أهداف ومحمد عامر وإسلام حسن هدفين ومحمد إبراهيم هدفا.

بتلك النتيجة يحصد منتخب مصر أول نقطتين في البطولة بفارق أهداف أربعة وتحتل الترتيب الثالث خلف الكاميرون المتصدر بفارق تسع أهداف ثم المغرب بفارق ست أهداف.

وتلعب مصر مع نيجيريا في الصالة المغطاة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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