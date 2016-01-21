«الجزيرة» تعلن اختطاف طاقمها في مدينة تعز اليمنية

قالت قناة الجزيرة الإخبارية ومقرها الدوحة، يوم الخميس، إن ثلاثة من صحفييها خطفوا في مدينة تعز اليمنية المحاصرة وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت الجزيرة إن المراسل حمدي البكاري وطاقمه عبد العزيز الصبري والسائق منير السبئي شوهدوا آخر مرة في وقت متأخر يوم الاثنين في تعز التي تقع في جنوب غرب البلاد.

وبحسب رويترز قال مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية “كانوا يغطون الأحداث في مدينة تعز المحاصرة ويقدمون تقارير عن التكلفة الإنسانية للصراع. زملاؤنا كانوا فقط يقومون بعملهم في تغطية القصة وإبلاغ العالم بما يحدث في اليمن.”

وتابع قوله “الجزيرة تحمل خاطفيهم المسؤولية عن سلامتهم وأمنهم.”

ويخوض مقاتلون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتدعمهم السعودية معارك ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حرب مستعرة منذ 9 أشهر قتل خلالها قرابة 6 آلاف شخص.

وتعرض العديد من صحفيي القناة الإخبارية- التي تمولها قطر والتي تابع ملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تغطيتها لانتفاضات الربيع العربي عام 2011- للخطف والقتل في السنوات الأخيرة خلال صراعات في المنطقة.

وفي ديسمبر قالت القناة إن مصورا توفي متأثرا بجروحه بعد عدة أيام من إصابته بالرصاص في محافظة حمص السورية.