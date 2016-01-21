بالصور.. ورش رسم ومحاضرات بثقافة أبو رديس احتفالاً بعيد الشرطة

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم ورشة رسوم أطفال بعنوان أعياد الشرطة إشراف طه السيد أمين مساعد المكتبة الثقافية ببيت ثقافة أبو رديس تلاها محاضرة ثقافية توعوية بعنوان دور الشرطة فى الحفاظ على الأمن ألقاها محمد حسين مدير بيت ثقافة أبو رديس، بقاعة مكتبة الطفل ببيت ثقافة أبو رديس بمدينة أبو رديس، ذلك ضمن احتفالات مديرية الثقافة بجنوب سيناء بعيد الشرطة مع أهالينا بمدينة أبو رديس.

تحت رعاية المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

استهدفت الورشة الفئة العمرية من 8 حتى 15 سنة من الجنسين وقام المشرف بتوجيه الأطفال لرسم موضوعات مختلفة تعبر عن احتفالهم بعيد الشرطة من خلال رسومات مبسطة عن الشعار والأشكال المرتبطة تلاها محاضرة ثقافية تناول المحاضر بعض النقاط المهمة والمحاور الرئيسية منها الدور المهم، الذى يقوم به رجال الشرطة والجيش من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

واختتم المحاضرة بضرورة الانتماء للوطن وقيام كل مواطن بواجبه من أجل الحفاظ على الوطن.

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