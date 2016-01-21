مديرية التموين بالاسكندرية تشن حملة لضبط الأسواق

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة مبارك عبد الرحمن، وكيل الوزارة وتحت إشراف إيميل نجيب، وكيل المديرية حملة تموينية، فى إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز وضبط إيقاع السوق وضبط المخالفات التموينية، حفاظًا على صحة الإنسان، والتأكد من وصول السلع المخفضة للمواطنين بسهولة ويسر.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز بلدى تصرفت فى 554 جوالاً من الدقيق، وحررت 5 محاضر لمخابز بدون ترخيص، و6 محاضر ضد بدالين تموينيين مخالفين استيلائهم على مبالغ إضافيه زيادة عن المقررة، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، و3 محاضر ضد مصانع بدون ترخيص.

وأشرفت الحملة على بعض المجمعات التموينية للوقوف على مدى توفير وبيع السلع المخفضة للمواطنين، والإشراف على توزيع أسطوانات البوتاجاز بمنطقه أبيس وخورشيد ليتمكن المواطنون من الحصول على السلع بسهولة ويسر.