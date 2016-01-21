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محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد قرية الزهيرى على مدرسة ويأمر بصرف معاش وعمل لزوجته

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محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد قرية الزهيرى على مدرسة ويأمر بصرف معاش وعمل لزوجته محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد قرية الزهيرى على مدرسة ويأمر بصرف معاش وعمل لزوجته
شارك حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم، عزاء شهيد الواجب محمود عبد الواحد السيد ابن عزبة رفعت التابعة لقرية الزهيرى، بمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية.

وقرر "إمام" اطلاق اسم الشهيد على مدرسة الزهيرى الابتدائية، ووجه لوكيل وزارة التضامن بصرف معاش لوالد الشهيد كما وجه القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لزوجة الشهيد.

وقال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، لـ"اليوم السابع": أمرت بصرف مليون جنيه لرصف طريق عزبة رفعت، إلى قرية الزهيرى، والممتد 7 كيلومترات، مرورا بـ15 عزبة، وسيتم صرف معاش لوالد الشهيد، وذلك تطبيقا لخطة الطوارئ التى بحثناها اليوم وأمس بديوان المحافظة.

يذكر أن محمود عبد الواحد السيد،عريف شرطة، أحد أبناء عزبة رفعت بقرية الزهيرى، بمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، قد استشهد فى كمين شرطة العتلاوى بالعريش، اليوم، بعد هجوم مجهولين على الكمين، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من القرية.

وكانت اليوم السابع قد نشرت قيام مركز بنى عبيد بإصلاح طريق الزهيرى بنى عبيد، استعدادا للجنازة، بعد مطالبات الأهالى لعدة سنوات بذلك.


>- تسوية طريق قرية الزهيرى استعداداً لاستقبال جنازة شهيد سيناء بالدقهلية

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