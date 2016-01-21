أخبار فلسطين اليوم.. "الصحة الفلسطينية": 1234 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحى منذ أكتوبر

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 1234 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية أكتوبر الماضى بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت الوزارة، فى بيان إحصائى أمس الأربعاء، أن 937 موطنا أصيبوا بالمطاط المعدنى المغلف و2043 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط ميدانيا. وأوضحت أن 232 مواطنا تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل الجيش الإسرائيلى والمستوطنين، فيما أصيب 38 بالحروق و9675 أصيبوا بالغاز.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، مبنى سكنيًا فى مدينة الخليل فى جنوب الضفة الغربية المحتلة بدعوى أنهم اشتروه من مالكيه مما أدى لاندلاع اشتباكات مع سكانه الفلسطينيين.

ويقع المبنى المملوك لفلسطينيين فى وسط المدينة قرب الحرم الإبراهيمى، وقال مراسل لفرانس برس فى المكان، إنه على الأثر اندلعت مواجهات بين السكان الفلسطينيين الذين قاموا بإلقاء الحجارة على المستوطنين.

وقال جواد أبو عيشة وهو ناشط فى حركة "شباب ضد الاستيطان" المحلية، إن "عشرات المستوطنين يرافقهم حاخامات اقتحموا مبنى فى شارع الشهداء يقطنه فلسطينيون". بالمقابل قال يشاى فليتشر، المتحدث باسم المستوطنين فى الخليل، إن المستوطنين اشتروا المنزل بطريقة قانونية من مالكيه الذين قاموا بإخلائه قبل انتقال المستوطنين إليه. وأضاف أنه تم تنسيق انتقال المستوطنين إلى المبنى "خوفا من التسريبات والجهود لمنع ذلك".

وتحولت الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة، إلى خط المواجهة الجديد فى موجة أعمال العنف الأخيرة. ويعيش فيها أكثر من 500 مستوطن تحت حماية عسكرية مشددة وسط مئتى ألف فلسطينى.