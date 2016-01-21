Pamela Anderson تثير البلبلة في دفاعها عن البط في فرنسا
الخميس 21-01-2016 16:24
أطلق الفرنسيون على Pamela Anderson إسم "الديك الرومي المحشي بالسيليكون" عبر هجوم شرس على سياسة النجمة الهوليوودية.
وقالت Pamela Anderson في كلمتها إنها تطالب النواب الفرنسيين بمنع عمليات التسمين هذه، وعللت الأمر أنّ كبد البط المسمّن ليس منتجاً سليماً ولا مكان له في أيّ مجتمع حضاري، فـ "هذه الحيوانات لم تعش أي يوم سعيد في حياتها"، كما أضافت.
وكانت نائبة فرنسية قد دعت الممثلة Anderson إلى الجمعية الوطنية لدعم مشروع قانون ضدّ تسمين البط والأوز لاستخدامها في تحضير الأطباق.
قال Hugues Fourage ، المتحدث بإسم الحزب الاشتراكي الحاكم: "زيارة Pamela Anderson وتّرت أعصابي، وأنا سئمت من ذلك. هذا مسرح سياسي ".
وكان قد ندّد المنتجون الفرنسيون لكبد الأوز المسمّن بهذه المبادرة التي وصفوها بالمسيئة، في وقت لا يزال فيه القطاع في خطر بسبب ما يعاني من جرّاء وباء إنفلونزا الطيور.
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