Pamela Anderson تثير البلبلة في دفاعها عن البط في فرنسا

أطلق الفرنسيون على Pamela Anderson إسم "الديك الرومي المحشي بالسيليكون" عبر هجوم شرس على سياسة النجمة الهوليوودية.

ممثلة Baywatch السابقة، البالغة من العمر 48 عاماً، أثارت غضب بعض النواب داخل البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء وفوضى تدافع الصحافيين داخله، عندما ظهرت في الجمعية الوطنية في باريس، عبر مؤتمر صحفي، لدعم قانون فرض حظر على تغذية البط والأوز القسرية لصناعة كبد الأوز أو الـ Foie Gras. حتى أنّ بعضهم ذهب الى الاعتراض على شخص النجمة الكندية الأصل والأميركية الجنسية، التي ظهرت عارية على أكثر من غلاف لمجلة Playboy في تدخلها في عملية ديمقراطية، على الرغم من أنّ الممثلة تقوم بالدفاع بشدّة عن حقوق الحيوان منذ سنوات عدّة.

وقالت Pamela Anderson في كلمتها إنها تطالب النواب الفرنسيين بمنع عمليات التسمين هذه، وعللت الأمر أنّ كبد البط المسمّن ليس منتجاً سليماً ولا مكان له في أيّ مجتمع حضاري، فـ "هذه الحيوانات لم تعش أي يوم سعيد في حياتها"، كما أضافت.

وكانت نائبة فرنسية قد دعت الممثلة Anderson إلى الجمعية الوطنية لدعم مشروع قانون ضدّ تسمين البط والأوز لاستخدامها في تحضير الأطباق.

قال Hugues Fourage ، المتحدث بإسم الحزب الاشتراكي الحاكم: "زيارة Pamela Anderson وتّرت أعصابي، وأنا سئمت من ذلك. هذا مسرح سياسي ".

وكان قد ندّد المنتجون الفرنسيون لكبد الأوز المسمّن بهذه المبادرة التي وصفوها بالمسيئة، في وقت لا يزال فيه القطاع في خطر بسبب ما يعاني من جرّاء وباء إنفلونزا الطيور.

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