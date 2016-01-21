الصور الأولى لـ Celine Dion بعد وفاة زوجها

شوهدت Celine Dion لأوّل مرّة منذ وفاة زوجها René Angélil في 14 يناير/ كانون الثاني، البالغ من العمر 73 عاماً ، حيث رصدتها كاميرات الباباراتزي وهي تهمّ لتستقلّ طائرة خاصة في لاس فيغاس مع أطفالها الثلاثة، متوجّهة الى كندا قبل يومين فقط من جنازة زوجها، والتي ستقام في كنيسة نوتردام في مونتريال، حيث تم زواج الثنائي في العام 1994.

Dion بدت شاحبة لكن متماسكة، تعانق الأصدقاء مع أولادها الثلاثة، وقد ارتدت السواد الى أخمص قدميها.



Dion ليست حزينة فقط على وفاة زوجها، بل أيضاً على وفاة شقيقها Daniel Dion بمرض السرطان أيضاً. في 16 يناير، بعد يومين من وفاة زوجها، حيث خسر معركته مع المرض في سن 59 من عمره.

وقد أوصى René أن تبث أغنيتان لزوجته أثناء الجنازة التي خطط لها ليخقق العبء على زوجته، إلا أن المغنية الكندية لن تغني.

وفاة زوج النجمة سيلين ديون بعد صراع مع السرطان