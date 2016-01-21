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أيتن عامر توجّه لطشة قاسية للفنانات الحوامل

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الخميس 21-01-2016 21:57

على الرغم من ظهور عدد كبير من الفنانات يستعرض حملهن على أغلفة المجلات وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الممثلة أيتن عامر الحامل حالياً، لم تنشر ولو صورة واحدة تظهر حملها، هذا بالإضافة إلى حرصها على التصوير من دون إظهار بطنها.

وطيلة الفترة الماضية وجهّت تساؤلات لأيتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم نشرها لأي صور تظهر حملها، إلا إنها صمتت ولم ترد.

لكنها أخيرا خرجت عن صمتها وكتبت ساخرة:" هو إني أقعد شهرين في المستشفى عشان عندي مشاكل في الحمل وماقولش ولا أنزل صورة، دة طبيعي ولا أبقى محتاجة علاج نفسي؟"، في لطشة منها للفنانات اللواتي يملأن مواقع التواصل بأخبار وصور حملهن.

 

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