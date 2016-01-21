بعد حرب الفيديوهات... كيف ستنتهي الخلافات بين نوال وأحلام؟

يوماً بعد بعد يوم، تتطور الحرب المعلنة بين الفنانتين الامارتية احلام والكويتية نوال، وآخر أوجهها، إستخدام الفيديوهات الموثقة بالصوت والصورة، تستعملها كل واحدة منهما، كدليل دامغ ضد الأخرى.

الخلاف الأخير بين الخليجتين أحلام ونوال، اللتان فرق بينهما التنافس على لقب فنانة الخليج الاولى، بدأ عندما نشرت الفنانة أحلام على السانب شات صورة لرجلها المكسورة بالجبس الأخضر، بالتزامن مع أحياء الفنانة نوال، حفلها في مهرجان دبي للتسوق.

هذا الفيديو ما لبث أن إنتشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه كانت تتحدث احلام مع صديقة لها عن جمال ورونق الجبس الأخضر في رجلها، وأرفق مع الفيديو صورة لرجل أحلام بالجبس الأخضر وإلى جانبها، صورة لنوال بالفستان الأخضر.

هذا الوضع لم يعجب جمهور نوال الذي شن حرباً شعواء على احلام، وليعود في اليوم التالي، فيديو للفنانة نوال وإلى جانبها شخص يقول لها " نوال رايحة الحفلة بكامل صرامتها. لا عكاز لا جس ولا حركات قرعة"، في إشارة منه إلى أحلام.

أحلام التي استفزها الفيديو لأنها اعتبرت أنها المقصودة بالكلام، نشرت الفيديو عبر حسابيها على تويتر وفيسبوك" وعلقت قائلة "إن شاء الله سأعود لاغني في الكويت في 4 فبراير/شباط ولو بعكازي وجبسي وحتى ان شمت الشامتون هم ومن سمح لهم بالشماتة في المرض وحسبي الله ونعم الوكيل..لا تظهر الشماته لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي". وتابعت أحلام: "شكرا هل هذا هو جزاي من فنانة الكويت وصديقها المخلص، شكراً كان بامكانها ان تقول له لا تنزل الفيديو وانا فيه وكان بامكانه ينزل الفيديو في مكان ثاني حسبي الله ونعم الوكيل".

كما دافعت أحلام عن نفسها، عندما أنتقدت عبر صفحتها الرسمسة على "فايسبوك"، عندما قالت لها إحدى المتابعات، أنها كانت البادئة بالسخرية من نوال عندما استعانت بجبس أخضر بنفس لون فستان نوال، فردت أحلام عليها قائلة "قبل بيوم ركبت جبس لونه اخضر وجمهور فنانه ركب الصور مَش ذنبي هذا مَش أسلوبي بس عمري ما اتشمت عشان كذا ربي يوفقني الحمد للهكما علقت احلام في مجمعوة تغريدات".

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