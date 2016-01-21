بالصور: الفنانون يقدمون واجب العزاء في شقيقة المنتج هشام عبد الخالق

حرص عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين على حضور مراسم عزاء شقيقة المنتج السينمائي هشام عبد الخالق في مسجد الرحمن الرحيم في حي صلاح سالم في القاهرة.

فكان على رأس الحضور الفنانان أحمد السقا وعمرو سعد ونجلاء بدر والمخرج طارق العريان والمنتج محمد حفظي ودينا الشربيني وفاروق الفيشاوي والمخرجة ساندرا نشأت ونقيب الممثلين أشرف زكي وتامر عبد المنعم واشرف مصيلحي والمنتج غابي خوري.

وكانت شقيقة المنتج هشام عبد الخالق قد توفيت الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، فألغي العرض الخاص لفيلمه "كدبة كل يوم" الذي كان من المفترض أن يقام في نفس يوم الوفاة وقام ببطولة العمل دينا الشربيني وعمرو يوسف.

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