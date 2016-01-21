المخرج أحمد إبراهيم أحمد يهاجم نقيب الفنانين السوريين: لهذا السبب فصلني

أوضح المخرج أحمد إبراهيم أحمد أنه لم يطلب يوما التكريم من نقابة الفنانين السوريين كما قال نقيبها زهير رمضان مشيراً أن من يطلب ذلك ليس بفنان، كما أوضح أن قيام النقيب بجمع مجلس الإدارة واتخاذ القرار فصله كان بسبب نشره لتعليق على موقع "فيس بوك" قال فيه : " إنها ليست نقابة كل الفنانين بل هي نقابة زهير رمضان " , على خلفية ماحدث في عيد الفنانين معلناً أن نقيب الفنانين منع تكريم الفنان القدير دريد لحام حينها من قبل نقابة المهن السينمائية في مصر ما دفع ممثلها لترك الدرع لدى السيدة ديانا جبور مدير عام المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني , واستغرب أحمد أن عدداً كبيراً من الفنانين تعرضوا للنقيب وممارساته أكثر من مرة بالنقد والشتم ولكن لم يتخذ بحقهم هذا الإجراء ، وعن قيام النقابة بفصل عشرات الفنانين بسبب عدم تسديد مستحقاتهم قال أحمد عبر برنامج المختار : "هذه الحجج واهية و لا مبرر أن تقوم النقابة بفصل فنانين يعتاشون من أجورهم .

وكشف المخرج أحمد إبراهيم أحمد عبر برنامج المختار أن مسلسل "عناية مشددة" حقق أعلى نسبة مشاهدة لأنه حقيقي ولامس الواقع معتبراً أن جرعة الألم في العمل ليست أقسى من الواقع، وأن الجنس في الحرب يزداد ومع ذلك لم يتضمن العمل سوى مشهدين في إشارة إلى الانتقادات التي طالت بعض المشاهد وخصوصاً المشاهد التي أدتها الفنانة لينا كرم, كما كشف أحمد أن النص تم رفضه نهائياً من قبل الرقابة ولكن بعد التعديل تمت الموافقة عليه وصدر قرار من جهة عليا بعدم حذف أي مشهد ومع ذلك تم حذف مشاهد أساسية عند العرض .

أحمد أعلن في ختام حديثه عبر المدينة اف ام أن العمل مستمر على فيلم سينمائي يتناول حياة الشاعر السوري الكبير أدونيس سيتناول سيرة حياته وسيصور في سورية , إضافة لاستمرار تصوير مسلسله " زوال " في دمشق وفيلم سينمائي بعنوان " ماورد ".

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