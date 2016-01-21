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بالصور:"عالية" المولودة الجديدة لـ محمد عبده

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الأربعاء 20-01-2016 02:07

ما إن وصل الفنان محمد عبده  إلى مدينة جدة يوم السبت الماضي، قادماً من الإمارات العربية، حتى سافر على عجل يوم الاثنين  متوجّهاً إلى فرنسا، ليكون  إلى جانب زوجته في المستشفى أثناء ولادتها طفله الثاني منها.

الفنان محمد عبده، الذي أطلق على مولودته الجديدة اسم "عالية" والتي تنضم إلى شقيقها خالد وأخوتها بدر وعبد الرحمن وشقيقاتها نورا وود وريم وهيفا ودلال،  أعرب لـ"سيدتي نت" عن سعادته بالطفلة عالية  قائلاً:" إن البنات نعمة من الله للأبوين. ومن أحسن تربية بناته وقام بحقهنّ ضمن له قصراً في الجنة. أسأل الله أن يجعلها من أهل القرآن والإيمان".

أسرة "سيدتي نت" تبارك للفنان محمد عبده العروس الجديدة عالية. جعل الله لها من اسمها نصيب.

 

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