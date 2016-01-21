عطر "آمبر إيتارنال" AMBRE ÉTERNEL نادر وثمين

إنّه تلاعب مُرهف بين الرقّة والشغف، عطرٌ مشبّع بأسرار الشرق. هذا هو جليان عطر "آمبر إيتارنال"Ambre Éternel الذي يشكّل التركيبة الثانية ضمن مجموعة Les Absolus d’Orient من بعد عطر "سانتال روايال" Santal Royal. وتقوم هذه المجموعة باجتياح الحواس وصولاً إلى قلب الشرق الأوسط الذي يُضيف إليه صانع العطور والمستكشف تييري واسر ترجمةً خاصّة عن الكهرمان في عام 2016.

من أجل ابتكار عطر "آمبر إيتارنال" Ambre Éternel، ساهم نهج تييري واسر الفريد في توجيه خطواته إلى الشرق الأوسط تماماً مثل مسافر علميّ. وعاد بأثرٍ كثيف يشكّل العطر المثالي للرجال والنساء على حدّ سواء. وعلى نقيض التقليد الغربي الذي غالباً ما يربط الكهرمان بحلاوة الفانيلية، ينتمي الكهرمان إلى عائلة عطور أكثر جفافاً وثروةً بنكهة الأخشاب في الشرق.

إنّ المكوّن الرئيسي في تناغم الكهرمان هذا هو العنبر الذي يمنح "آمبر إيتارنل" Ambre Éternel طابعه المرهف والحسيّ. هو مكوّن خام نادر وثمين، يفرزه حوت العنبر بشكلٍ طبيعي وتبرز خصائصه الفاخرة بعد الأكسدة بفعل التعرّض لمياه البحر وأشعة الشمس طوال أعوام. واختار تييري واسر بعناية كُتلاً مختلفة من العنبر على أساس اليود، أو العطر الدافئ أو الحيواني من أجل خلق مزيجٍ إستثنائي والحصول بالتالي على درجات كهرمان مثاليّة. وسيتمّ استخدام هذه الدرجة المستخلصة بشكلٍ تقليدي من خلال عمليّة نقع ضمن تركيبة العطر على شكل صباغ للحفاظ على نقائها الكامل.

ثم ينكشف تناغم الكهرمان الذي تثيره الأوجه اللاذعة للهال والكزبرة قبل الذوبان برقّة ضمن مزيج من خلاصة زهرة البرتقال والجلد والدرجات الغنيّة بعطر الأخشاب.

ويكشف هذا العطر الكثيف عن رونقه في قارورته بدرجات من الجمشت والذهب والمزيّنة بملصق مستوحى من إرث "جيرلان" Guerlain ومُحاط بشريط خوخيّ اللون. إنّها دعوة للقيام برحلة حسيّة إلى قلب الشرق الساحر.